В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности

Трубопровод "Северный поток-2", по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность.

Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Северный поток -2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, - сказал Прайс.

Он отметил, что США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал Прайс.

Он добавил, что санкции являются одним из многих инструментов, доступных США.

США утверждают, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.

Ранее немецкие СМИ писали, что США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода.

Как известно, российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", оказалось под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, являющейся владельцем судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, оставившей проект российского газопровода.

В самом "Газпроме" также признали, что возникли риски для проекта.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в процессе улучшения отношений с новой администрацией США.