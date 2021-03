Послы ЕС утвердили санкции против России за арест и осуждение Навального

Послы стран Европейского союза утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет первому в истории списку по новому режиму санкций ЕС в отношении защиты прав человека. Вероятно, в нем 4 человека из России, ответственных за осуждение Навального. Он будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра", - написал Джозвяк.

EU ambassadors have now given green light to the first ever listings in new EU human rights sanction regime. perhaps fittingly its 4 ppl from #Russia responsible for the imprisonment of #Navalny. it will be published in the EU official journal tomorrow