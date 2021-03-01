Послы ЕС утвердили санкции против России за арест и осуждение Навального

Послы стран Европейского союза утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет первому в истории списку по новому режиму санкций ЕС в отношении защиты прав человека. Вероятно, в нем 4 человека из России, ответственных за осуждение Навального. Он будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра", - написал Джозвяк.

EU ambassadors have now given green light to the first ever listings in new EU human rights sanction regime. perhaps fittingly its 4 ppl from #Russia responsible for the imprisonment of #Navalny. it will be published in the EU official journal tomorrow — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 1, 2021

Ожидается, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Как сообщала "Украинская правда", 20 февраля российский суд признал Навального виновным по делу о якобы клевете на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.