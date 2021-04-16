Зеленский заявил, что "несколько стран" официально поддержали будущее членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что декларацию о поддержке стремления Украины к членству в ЕС подписали уже "несколько стран".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлеркой Ангелой Меркель, рассказывая о том, что предложил Франции подписать такую ​​декларацию.

"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию, есть страны, которые сейчас знакомятся с этой декларацией", - отметил Зеленский.

В то же время, официально известно о подписании такой декларации только с Литвой - во время визита в Киев президента Литвы Гитанаса Науседы. Напомним, декларация фиксирует поддержку европейской перспективы Украины, в том числе - что Литва поддержит Украину, когда она подаст заявку на членство в ЕС.

Позже в интервью "Европейской правде" Гитанас Науседа рассказал, что Киев планирует заручиться такой поддержкой всех стран-членов ЕС.

Отметим, в течение последней недели с визитами в Киеве были министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Польши, но ни один из министров не имел личных переговоров с Зеленским.

По данным источников "Европейской правды", четкой готовности подписать такую ​​декларацию от них не звучало.

Также 15 апреля состоялась беседа Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

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