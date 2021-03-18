Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию по вопросу европейской перспективы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет "Европейская правда".

Документ подписали во время визита литовского президента в Киев.

Декларация фиксирует поддержку Литвой европейской перспективы Украины.

"Документ определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств. При этом Литовская Республика поддержит Украину, когда наше государство решит подать заявку на членство в ЕС", - отмечается в сообщении.

Визит Гитанас Науседы в Украину начался 18 марта.

Как уже сообщалось, во время пребывания в Украине он может выступить с речью в Верховной раде.