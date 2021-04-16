Зеленський заявив, що "декілька країн" офіційно підтримали майбутнє членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що декларацію про підтримку прагнення України до членства у ЄС підписали вже "декілька країн".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, розповідаючи про те, що запропонував Франції підписати таку декларацію.

"Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію, є країни, які зараз ознайомлюються з цією декларацією", - зазначив Зеленський.

Водночас, офіційно відомо про підписання такої декларації лише з Литвою - під час візиту до Києва президента Литви Гітанаса Науседи. Нагадаємо, декларація фіксує підтримку європейської перспективи України, зокрема - що Литва підтримає Україну, коли вона подасть заявку на членство в ЄС.

Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС.

Зазначимо, протягом останнього тижня з візитами у Києві були міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Польщі, але жоден з міністрів не мав особистих переговорів із Зеленським.

За даними джерел "Європейської правди", чіткої готовності підписати таку декларацію від них не звучало.

Також 15 квітня відбулася розмова Зеленського з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

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