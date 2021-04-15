Президент Финляндии поговорил с Зеленским после беседы с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистьо обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским напряженность на российско-украинской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

В частности, главы государств обсудили возможности снятия напряженности в Крыму и на российско-украинской границе.

Ниинистьо заверил Зеленского, что Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Во вторник глава Финляндии обсудил новый виток напряженности в конфликте РФ и Украины с российским президентом Владимиром Путиным.

Он выразил свою серьезную обеспокоенность обострением ситуации, связанным с передвижением войск. Он также высказал свое мнение о необходимости переговоров и принятия мер по снижению напряжения.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора об Украине.