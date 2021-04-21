Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов
Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
"Реакция России была непропорциональной и парализовала наше посольство. Сегодня я протестовал против этой акции. Я объявил послу следующее: у Российской Федерации есть время до завтрашнего полудня, чтобы пустить чешских дипломатов обратно в Москву. Если они не смогут вернуться в Москву, я решу сократить количество дипломатов в российском посольстве, чтобы оно соответствовало посольству Чехии в Москве", - сказал Кульганек.
"Российско-чешские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию, и я не рад этому. Вы все знаете, что мы выслали 18 дипломатов", - добавил министр.
Кульганек только в среду был назначен на должность главы МИД Чехии.
Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.
Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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