В Чехии назначили нового министра иностранных дел

Президент Чехии Милош Земан назначил новым министром иностранных дел Якуба Кульганека, который является одним из ближайших союзников главы социал-демократов Яна Гамачека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Кульганек сменил на посту главы МИД Томаша Петршичека, отставки которого долгое время требовал Земан.

Кульганек возглавил чешскую дипломатию в момент наибольшего обострения отношений между Россией и Чехией. В среду вечером он примет посла России в Праге, чтобы выразить протест Чехии из-за решения России выслать 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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