Страны "Вышеграда" в совместной декларации поддержали Чехию и осудили действия России

Страны "Вышеградской четверки" в совместной декларации выразили поддержку Чехии и осудили действия Российской Федерации на фоне дипломатической войны между Прагой и Кремлем.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления разместил МИД Польши после срочного заседания Вышеградской группы по инициативе премьера Польши, состоялось в формате видеоконференции.

"Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии, выражаем полную солидарность с нашим близким партнером и соседом - Чехией, в связи с причастностью оперативников российской разведки к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году. Мы осуждаем этот еще один негодный акт агрессии и нарушения международного права Российской Федерацией на территории Европы", - заявляют министры.

Они также осуждают как непропорциональный ответ России на высылку Чехией 18 сотрудников посольства РФ в Праге как агентов разведки, отмечая, что решение Чехии полностью справедливо, и предлагают Чехии свою дипломатическую и консульскую поддержку.

"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные насильственные действия, совершенные оперативниками российской разведки. Мы не позволим, чтобы эти действия разделили Европу. Страны Вышеградской группы настроены вместе с другими странами-членами ЕС принять меры для усиления нашей устойчивости", - заключают в заявлении.

На прошлой неделе Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В поддержку Чехии нескольких российских дипломатов на прошлой неделе выслали Словакия и страны Балтии, 26 апреля к ним присоединилась Румыния.

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что в ЕС продолжаются переговоры по дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой.