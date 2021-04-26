Країни "Вишеграду" у спільній декларації підтримали Чехію і засудили дії Росії

Країни "Вишеградської четвірки" у спільній декларації висловили підтримку Чехії та засудили дії Російської Федерації на тлі дипломатичної війни між Прагою і Кремлем.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви розмістило МЗС Польщі після термінового засідання Вишеградської групи з ініціативи прем’єра Польщі, що відбулось у форматі відеоконференції.

"Ми, прем’єр-міністри Польщі, Угорщини та Словаччини, висловлюємо повну солідарність з нашим близьким партнером та сусідом - Чехією, у зв’язку з причетністю оперативників російської розвідки до вибуху на військових складах у Врбетіце у 2014 році. Ми засуджуємо цей ще один негідний акт агресії та порушення міжнародного права Російською Федерацією на території Європи", - заявляють міністри.

Вони також засуджують як непропорційну відповідь Росії на вислання Чехією 18 співробітників посольства РФ у Празі як агентів розвідки, зазначаючи, що рішення Чехії повністю справедливе, та пропонують Чехії свою дипломатичну та консульську підтримку.

"Разом із прем’єр-міністром Чехії ми рішуче засуджуємо незаконні насильницькі дії, вчинені оперативниками російської розвідки. Ми не дозволимо, щоб ці дії розділили Європу. Країни Вишеградської групи налаштовані разом з іншими країнами-членами ЄС вжити заходів для посилення нашої стійкості", - підсумовують у заяві.

Нагадаємо, минулого тижня Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

На підтримку Чехії кількох російських дипломатів минулого тижня вислали Словаччина та країни Балтії, 26 квітня до них приєдналася Румунія.

ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що у ЄС тривають переговори щодо подальшого вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою.