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В Берлине начинается суд над российским киллером, убившим чеченского командира

Среда, 7 октября 2020, 10:54

В столице Германии в среду начинается слушание по делу об убийстве бывшего чеченского командира в берлинском парке, в котором обвиняют россиянина, работавшего на ФСБ РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

55-летний россиянин обвиняется в том, что 23 августа прошлого года в парке Кляйнер он застрелил гражданина Грузии и бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Немецкие прокуроры не разглашают полное имя подозреваемого, называя его Вадим К., также известный как Вадим С. В июне ему официально предъявили обвинение в убийстве.

Из расследования группы Bellingcat стало известно, что подозреваемого зовут Вадим Красиков, он находится под стражей. СМИ сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

На месте преступления Красикова увидела молодежь, когда он бежал через кусты, сбросив сумку и велосипед в реку.

Когда его арестовали, Красиков называл себя "Вадимом Соколовым". Однако расследования, проведенные SPIEGEL, Bellingcat, "Инсайдером" и центром "Досье" показали, что его личность, вероятно, была фальсифицирована, а многочисленные признаки говорили об участии российских государственных органов в создании идентичности "Соколова".

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Германия криминал
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