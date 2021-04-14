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Министр обороны Германии обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск

Среда, 14 апреля 2021, 11:06

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях в связи с наращиванием войск вдоль границы с Украиной.

Такое мнение министр высказала в эфире ARD в среду, сообщает "Европейская правда".

"У меня такое впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. И мы вместе с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - скала Крамп-Карренбауэр.

Западные союзники Киева обеспокоены недавней передислокацией российских войск к украинской границе. В Москве говорят о "боевой подготовке", но Крамп-Карренбауэр поставила под сомнение это объяснение.

"Если это, как заявляет российская сторона, маневры - то есть международно предложенные процедуры для создания прозрачности и доверия. Этого не произошло", - сказала она.

Министр заверила, что "мы сделаем все возможное, чтобы здесь ничего не обострилось", и подчеркнула, что НАТО - на стороне Киева.

"Мы преданы Украине, это абсолютно ясно", - сказала Крамп-Карренбауэр, поблагодарив Киев за здравомыслящую реакцию на ситуацию.

По ее словам, также ясно, что президент России Владимир Путин "просто ждет шага со стороны НАТО, чтобы иметь повод для продолжения действий".

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