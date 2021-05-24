Премьер Бельгии призвал запретить самолетам "Белавиа" садиться в аэропортах ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал рассмотреть возможность запрета самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства написал в Twitter.

"Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки самолетов "Белавиа" в аэропортах ЕС", - написал де Кроо в воскресенье.

The forced landing of Ryanair flight #FR4978 by Belarus is unacceptable. Tomorrow’s European Council must give a clear & unequivocal message.



Roman Protasevich must be immediately released.



We have to consider sanctions, including banning Belavia from landing in EU airports. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) May 23, 2021

Уже известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси на заседании Европейского совета в понедельник.

В понедельник два рейса авиакомпании AirBaltic двинулись в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины - Вильнюс с оппозиционером на борту.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.