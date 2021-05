Премьер Бельгии призвал запретить самолетам "Белавиа" садиться в аэропортах ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал рассмотреть возможность запрета самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства написал в Twitter.

"Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки самолетов "Белавиа" в аэропортах ЕС", - написал де Кроо в воскресенье.

The forced landing of Ryanair flight #FR4978 by Belarus is unacceptable. Tomorrow’s European Council must give a clear & unequivocal message.



Roman Protasevich must be immediately released.



We have to consider sanctions, including banning Belavia from landing in EU airports.