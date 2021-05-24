СМИ назвали возможное место встречи Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться через несколько недель в Женеве.

Об этом со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger, передает "Европейская правда".

Место и точное время саммита пока неизвестны. Однако, скорее всего, он состоится в Женеве в течение ближайших нескольких недель, отмечает издание.

Официальное подтверждение того, что саммит состоится в Швейцарии, еще ожидается.

Представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии по состоянию на день понедельника не прокомментировал изданию информацию о саммите.

Отмечается, что в воскресенье в Женеве высадилась предыдущая миссия американских ВВС - большого грузового самолета Boeing C-17 Globemaster III. Необычную посадку зарегистрировали онлайн-сервисы наблюдения за воздушным транспортом. Тогда, однако, еще не было известно, почему самолет приземлился в Женеве.

Во время телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена.