Венгерские власти зарегистрировали законопроект, делающий незаконной ЛГБТ-литературу для детей до 18 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, под запрет попадают учебные материалы, включая информацию о правах геев.

Эта инициатива является частью правительственного законопроекта, направленного на наказание педофилии. Однако, туда добавлены нормы, согласно которым лицах до 18 лет нельзя показывать порнографии, а также любой контент, побуждает к смене пола.

Венгерские правозащитные организации уже осудили эту инициативу, заявив, что эти нормы востоке на ограничение прав ЛГБТ, действующих в России.

Они призвали президента США Джо Байдена поднять эту тему в личной беседе с венгерским премьером Виктором Орбаном при личной встрече на саммите НАТО.

Напомним, скандал вокруг детской литературы по ЛГБТ-тематике вспыхнул в Венгрии в прошлом году. Объектом критики стала детская книга "Страна чудес для всех", в которой сказочные персонажи были изображены цыганами, а также геями. Правящая партия Фидес назвала эту книгу "гомосексуальной пропагандой", заявив, что ее следует запретить в школах.