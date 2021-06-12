В Угорщині хочуть заборонити літературу про ЛГБТ для неповнолітніх

Угорська влада зареєструвала законопроект, який робить незаконною ЛГБТ-літературу для дітей віком до 18 років.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, під заборону попадають навчальні матеріали, включаючи інформацію про права геїв.

Ця ініціатива є частиною урядового законопроекту, спрямованого на покарання педофілії. Однак, туди додані норми, згідно з якими особах до 18 років не можна показувати порнографії, а також будь-який контент, що спонукає до зміни статі.

Угорські правозахисні організації вже засудили цю ініціативу, заявивши, що ці норми сході на обмеження прав ЛГБТ, що діють у Росії.

Вони закликали президента США Джо Байдена підняти цю тему в особистій розмові із угорським прем’єром Віктором Орбаном під час особистої зустрічі на саміті НАТО.

Нагадаємо, скандал навколо дитячої літератури з ЛГБТ-тематикою спалахнув в Угорщині минулого року. Об'єктом критики стала дитяча книжка "Країна чудес для всіх", в якій казкові персонажі були змальовані ромами, а також геями. Правляча партія Фідес назвала цю книгу "гомосексуальною пропагандою", заявивши, що її слід заборонити в школах.