Литва дополнительно усилит армией границу с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

Совет национальной безопасности Литвы решил отправить дополнительные силы армии на помощь пограничникам, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа созвал специальное заседание Совета нацбезопасности по этому поводу 12 июля.

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"Мы договорились, что наших пограничников усилят еще больше силами военных. Не буду вдаваться в детали по поводу чисел, это чувствительная информация, но главный месседж - что мы очень серьезно относимся к угрозе и пограничники получат большое подкрепление из подразделений органов внутренних дел и армии", - рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Она напомнила, что военные еще с конца недели начали помогать с некоторыми функциями охраны границы, а также там начали сооружение дополнительного ограждения.

"Я рада, что агентство ЕС Frontex направляет нам дополнительную поддержку, как персонал, так и оборудование - вертолеты, авто, переводчиков и так далее", - добавила министр.

Агне Билотайте рассказала также, что до конца недели планируется завершить строительство лагеря для нелегальных мигрантов возле города Диевенешке рядом с белорусской границей. Там смогут разместить около 500 человек.

Как сообщалось, Литва предложила ввести новые санкции Европейского союза в отношении Беларуси в связи с её ролью в разжигании миграционного кризиса.

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Литовская армия начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.