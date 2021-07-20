В Киев прибудет советник Госдепа США говорить о "Северном потоке-2"

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля, чтобы обсудить "Северный поток-2" и осуществление реформ.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

После визита в Киев Чолле посетит Варшаву, где обсуждения на эту тему продолжатся.

"Советник департамента Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21-23 июля для усиления стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей.

Он продолжит наши дипломатические разговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая наши общие беспокойства по газопроводу "Северный поток-2" и энергетической безопасности в целом, а также текущие реформы", - говорится в сообщении.

Находясь в Киеве, Чолле встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшее продвижение экономических и антикоррупционных реформ.

Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для совместного процветания.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 15 июля договорились противодействовать любым усилиям России использовать спорный трубопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против соседних государств, таких как Украина.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не услышала конкретики, которой требует президент Зеленский, как США и Германия будут пытаться это обеспечить.

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