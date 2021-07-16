Байден і Меркель: РФ не має використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель домовились у четвер протидіяти будь-яким зусиллям Росії використати спірний трубопровід "Північний потік-2" як зброю проти сусідніх держав, таких як Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

Завершення "Північного потоку-2", газопроводу на 11 мільярдів доларів, вже давно викликає напругу між Вашингтоном та Берліном.

"Хоча я повторив свою стурбованість щодо "Північного потоку-2", ми з канцлеркою Меркель абсолютно єдині в нашому переконанні, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погроз своїм сусідам", - сказав Байден.

"Мої погляди на „Північний потік-2" відомі вже деякий час. Між хорошими друзями можливі суперечності, але на той час, коли я став президентом, газопровід було завершено на 90%, і введення санкцій, здавалося, не мало сенсу ", - сказав він.

У травні Байден відмовився від санкцій проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка керує проєктом газопроводу, та її німецького генерального директора. Nord Stream 2 AG належить російській державній енергетичній компанії "Газпром".

Байден виступає проти добудови газопроводу через побоювання, що це дозволить Москві отримати посилений політичний важель над іншими європейськими країнами та більше контролю над енергетичними запасами.

Зокрема, США побоюються, що трубопровід буде загрожувати безпеці та економіці України, позбавляючи її доходів від транспортування газу.

Меркель підтримала газопровід, але підкреслила, що "Північний потік-2" не замінитьтранзитні трубопроводи України.

"Наша ідея полягає в тому, що Україна залишається транзитною країною для природного газу, і Україна, як і будь-яка інша країна світу, має право на територіальний суверенітет", - сказала Меркель на спільній пресконференції з Байденом.

"Ми будемо активно діяти, якщо Росія не буде поважати це право України, яке вона має як транзитна країна", - сказала Меркель.

Байден сказав, що він і Меркель попросили свої команди вивчити практичні заходи, які можна вжити, щоб визначити, чи енергетична безпека Європи "посилюється чи послаблюється на основі російських дій".

Трубопровід був серед кількох глобальних питань, на які лідери двох країн звернули увагу в Білому домі в четвер, що, ймовірно, став останнім візитом Меркель до Вашингтона перед тим, як вона піде з посади.