Байден и Меркель: РФ не должна использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились в четверг противодействовать любым усилиям России использовать спорный трубопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против соседних государств, таких как Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

Завершение "Северного потока-2", газопровода на 11 млрд долларов, уже давно вызывает напряжение между Вашингтоном и Берлином.

"Хотя я повторил свою обеспокоенность по "Северному потоку-2", мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию как оружие для принуждения или угроз своим соседям", - сказал Байден.

"Мои взгляды на "Северный поток-2" известны уже некоторое время. Между хорошими друзьями возможны противоречия, но в то время, когда я стал президентом, газопровод был завершен на 90%, и введение санкций, казалось, не имело смысла", - сказал он.

В мае Байден отказался от санкций против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, управляющей проектом газопровода, и ее немецкого генерального директора. Nord Stream 2 AG принадлежит российской государственной энергетической компании "Газпром".

Байден выступает против достройки газопровода из-за опасений, что это позволит Москве получить усиленный политический рычаг над другими европейскими странами и больше контроля над энергетическими запасами.

В частности, США опасаются, что трубопровод будет угрожать безопасности и экономике Украины, лишая ее доходов от транспортировки газа.

Меркель поддержала газопровод, но подчеркнула, что "Северный поток-2" не заменит украинский транзит.

"Наша идея заключается в том, что Украина остается транзитной страной для природного газа, и Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на территориальный суверенитет", - сказала Меркель на совместной пресс конференции с Байденом.

"Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать право Украины, которое она имеет как транзитная страна", - сказала Меркель.

Байден сказал, что он и Меркель попросили свои команды изучить практические меры, которые можно предпринять, чтобы определить, "усиливается или ослабляется ли на основе российских действий" энергетическая безопасность Европы.

Трубопровод был среди нескольких глобальных вопросов, на которые лидеры двух стран обратили внимание в Белом доме в четверг, этот визит, вероятно, стал последним визитом Меркель в Вашингтон перед тем, как она уйдет с должности.