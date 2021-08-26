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Германия продлила режим эпидемии национального значения

Четверг, 26 августа 2021, 09:46

Немецкий Бундестаг продлил режим эпидемии в Германии еще на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это решение позволит правительству и в дальнейшем издавать предписания, на основании которых федеральные земли вводят антикоронавирусные ограничения.

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За продление режима в среду, 25 сентября, проголосовали 325 депутатов, 253 были против и еще пятеро воздержались. Решение приняли голосами депутатов от правящей коалиции в составе блока партий ХДС / ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан обосновал необходимость продолжения режима тем, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

На продлении режима настаивали и премьер-министры всех 16 федеральных земель.

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Парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП), правопопулистской "Альтернативы для Германии" (AfD) и партии "Союз 90/Зеленые" выступили против продления режима эпидемии национального значения, считая это лишним и неправильным.

Режим эпидемии национального значения ввели в Германии в марте 2020 года.

На прошлой неделе немецкий Институт Роберта Коха в своем последнем отчете заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса.

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