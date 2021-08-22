Германия перед визитом Меркель передала Украине 1,5 млн доз вакцин

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине, пишет "Европейская правда".

Стоимость этих вакцин составляет примерно 6 млн евро.

Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе. К концу года Германия предоставит по меньшей мере 30 млн доз вакцин против COVID-19 странам, которые в этом нуждаются.

С начала пандемии Германия предоставила Украине аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро.

Меркель ранее обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить эти вакцины Украине как срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Меркель посетит Киев 22 августа и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Накануне она совершила визит в Москву, где провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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