Німеччина продовжила режим епідемії національного значення
Німецький Бундестаг подовжив режим епідемії в Німеччині ще на три місяці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Це рішення дозволить уряду і надалі видавати приписи, на підставі яких федеральні землі запроваджують антикоронавірусні обмеження.
За подовження режиму в середу, 25 вересня, проголосували 325 депутатів, 253 були проти і ще п'ятеро утрималися. Рішення прийняли голосами депутатів від правлячої коаліції в складі блоку партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан обґрунтував необхідність продовження режиму тим, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася.
На подовженні режиму наполягали і прем'єр-міністри всіх 16 федеральних земель.
Парламентарі від Вільної демократичної партії (ВДП), правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (AfD) і партії "Союз 90 /Зелені" виступили проти подовження режиму епідемії національного значення, вважаючи такий захід зайвим і неправильним.
Режим епідемії національного значення запровадили в Німеччині в березні 2020 року.
Нагадаємо, минулого тижня німецький Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу.