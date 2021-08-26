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Німеччина продовжила режим епідемії національного значення

Четвер, 26 серпня 2021, 09:46

Німецький Бундестаг подовжив режим епідемії в Німеччині ще на три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це рішення дозволить уряду і надалі видавати приписи, на підставі яких федеральні землі запроваджують антикоронавірусні обмеження.

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За подовження режиму в середу, 25 вересня, проголосували 325 депутатів, 253 були проти і ще п'ятеро утрималися. Рішення прийняли голосами депутатів від правлячої коаліції в складі блоку партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан обґрунтував необхідність продовження режиму тим, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася.

На подовженні режиму наполягали і прем'єр-міністри всіх 16 федеральних земель.

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Парламентарі від Вільної демократичної партії (ВДП), правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (AfD) і партії "Союз 90 /Зелені" виступили проти подовження режиму епідемії національного значення, вважаючи такий захід зайвим і неправильним.

Режим епідемії національного значення запровадили в Німеччині в березні 2020 року.

Нагадаємо, минулого тижня німецький Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу. 

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