В Германии показатель заражений коронавирусом за неделю вырос в полтора раза

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений коронавирусом в Германии продолжает расти - на утро понедельника, 16 августа, его значение составило 36,2 случая на 100 000 жителей.

Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Накануне этот показатель равнялся 35, а неделей ранее - 23,1. Таким образом, показатель прироста преодолел зафиксированный в законе барьер со значением 35, после которого вступает в силу усиление ограничений.

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Однако при принятии решений о мерах борьбы с ковидом во внимание принимают и другие факторы, в том числе количество госпитализаций среди больных этой инфекцией.

За последние 24 часа в Германии с населением 84 млн в стране подтверждено 2126 новых заражений, 4 больных с коронавирусной инфекцией умерли.

57% граждан Германии получили обе дозы вакцины, а 63,1% сделали первую прививку.