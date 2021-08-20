В Германии заявили о четвертой волне эпидемии

Немецкий Институт Роберта Коха в своем последнем отчете заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения", - отмечают в документе.

Рост количества заражений начался раньше, чем летом 2020 года, и на этот раз - особенно в группе от 10 до 49 лет.

Доля положительных тестов среди всех сделанных выросла с 4% до 6% - на основе данных об около полумиллиона тестов. Данные отчета несколько отстают от текущей ситуации, так как охватывают неделю до 15 августа. Штамм "Дельта" уже вытеснил все остальные и составляет 99% среди проверенных образцов.

В Институте отмечают, что падение количества госпитализированных коронавирусных больных остановилось. Цифры остаются незначительными, но уже начался медленный рост.

В настоящее время по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 64% ​​населения Германии и более 58% получили обе дозы. Считается, что для существенного влияния на пандемию должны быть привиты 85% населения.

На последней карте Агентства ЕС, которая демонстрирует ситуацию с коронавирусом в Европе, Германия уже полностью перешла в желтую зону, на территории страны появились и первые красные зоны.