В Греции эвакуируют жителей еще двух пригородов Афин из-за нового пожара

Жителям северных пригородов Афин Иппратиос Политея и Дросопиги было приказано эвакуироваться в четверг после новой вспышки лесного пожара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Новый огонь вспыхнул в засохшем потоке между районами Татои и Адамес. Пожарные пытаются взять его под контроль, прежде чем он распространится.

По сообщениям, пламя находится вблизи районов, которые уже были сожжены пожаром, начавшимся во вторник в лесу в Варимпампи, что повышает шансы на его локализацию.

Пять специальных вертолетов и самолет были направлены на место пожара, чтобы помочь наземным экипажам, которые уже развернуты в большом количестве в этом районе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти делают все возможное, чтобы преодолеть лесные пожары, не утихающие по всей стране, в частности вблизи древнего места проведения первых Олимпийских игр.

Десятки городов и сел были эвакуированы со вторника, поскольку затяжная жара и усиление ветра за последние дни вызвали более 150 лесных пожаров.

Управление гражданской защиты объявило "чрезвычайное предупреждение о пожаре" на пятницу, температура воздуха продолжает колебаться на уровне около 40 градусов по Цельсию.

На севере Греции во вторник зафиксировали самую высокую температуру в стране, составила +47,1 градуса по Цельсию.

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