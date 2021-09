Международные партнеры выдвинули своих экспертов в отборочные комиссий при ВСП и ВККС

Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для выбора из их числа международных членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, Офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, ОБСЕ и Европейского банка реконструкции и развития.

Партнеры напоминают, что приветствовали принятые в августе изменения в законодательство относительно судебной реформы, что ввели независимые отборочные комиссии для выбора и проверки лиц, работающих в украинской судебной системе, с временным участием международных экспертов.

"Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списка международных экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей. Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбору кандидатов на должности и противодействию коррупции. Эти номинации отражают нашу неизменную приверженность поддержке ключевых реформ, направленных на укрепление верховенства права, привлечение иностранных инвестиций для бизнеса и экономического роста и продвижение евроатлантических стремлений Украины", - говорится в заявлении.

Партнеры отметили, что временное участие международных экспертов, рядом с украинским судьями, в проверке и отборе членов ВККС и ВСП поможет восстановить доверие граждан к судебной системе, бороться с лоббизмом заинтересованных групп и "круговой порукой" в системе, и судебная реформа была одним из предпосылок и требований Революции достоинства.

Они напоминают, что ВККС - единственная институция, уполномоченная избирать новых судей для заполнения вакансий, а ВСП - высший руководящий орган в системе судоустройства Украины, представляющий кандидатуры судей для президентских назначений.

"Международные партнеры выполнили свои обязательства согласно соответствующим положениям закона, выдвинув высококвалифицированных международных экспертов, которые готовы посвятить свой опыт и знания поддержке Украины и её судебной системы в этой исторической реформе. Международные партнеры с нетерпением ждут таких же сильных номинаций со стороны Совета судей. Объявление четких требований по представлению заявлений для кандидатов, заинтересованных в работе в совете по этике, должно быть важным первым шагом. Украинские члены отборочной комиссии и совета по этике вместе с международными экспертами будут играть важную роль в осуществлении наиболее фундаментального обновления судебной системы Украины со времен восстановления независимости страны", - отмечают подписанты заявления.

Very proud of the list of our experts to the bodies to vet and select Ukrainian judges. Their professional qualifications and history proves that international partners take the judicial reform in Ukraine very seriously, ready to contribute. Can't wait to see the Ukrainian list. https://t.co/hnGxPZtEiF