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Партия Меркель лидирует на местных выборах на севере Германии

Понедельник, 13 сентября 2021, 13:33

Правоцентристская партия канцлера Ангелы Меркель ХДС сохранила свои позиции как самая сильная партия после местных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония за две недели до общенациональных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

ХДС была сильнейшей партией на выборах в Нижней Саксонии в течение 40 лет, хотя правительство земли часто возглавляли социал-демократы. Результаты выборов показали, что ХДС набрала 31,7% голосов.

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Социал-демократы заняли второе место с 30%. "Зеленые" - третьи с 15,9% голосов избирателей.

Воскресные местные выборы в Нижней Саксонии могут подбодрить Христианско-демократический союз, хотя они имеют очень ограниченное значение для национальной картины, где опросы показывают, что ХДС отстает от социал-демократов.

Трое кандидатов на пост канцлера - Армин Лашет с ХДС, социал-демократ Олаф Шольц и кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок - встретились вечером в воскресенье во втором раунде из трех теледебатов.

Опросы показали, что зрители отдали победу Шольцу на дебатах.

Финальные дебаты состоятся в следующее воскресенье, за неделю до парламентских выборов 26 сентября.

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Германия выборы
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