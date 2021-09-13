Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Партія Меркель лідирує на місцевих виборах на півночі Німеччини

Понеділок, 13 вересня 2021, 13:33

Правоцентристська партія канцлерки Ангели Меркель ХДС зберегла свої позиції як найсильніша партія після місцевих виборів у федеральній землі Нижня Саксонія за два тижні до загальнонаціональних виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

ХДС була найсильнішою партією на виборах у Нижній Саксонії протягом 40 років, хоча уряд землі часто очолювали соціал-демократи. Результати виборів показали, що ХДС набрала 31,7% голосів.

Читайте також
Вибори в Німеччині: соціал-демократи збільшили відрив від блоку Меркель на 6%

Соціал-демократи зайняли друге місце з 30%. "Зелені" - треті, з 15,9% голосів виборців.

Недільні місцеві вибори у Нижній Саксонії можуть підбадьорити Християнсько-демократичний союз, хоча вони мають дуже обмежене значення для національної картини, де опитування показують, що ХДС відстає від соціал-демократів.

Троє кандидатів на пост канцлера - Армін Лашет з ХДС, соціал-демократ Олаф Шольц і кандидат від "Зелених" Анналена Бербок - зустрілися ввечері в неділю в другому раунді з трьох теледебатів.

Опитування показали, що глядачі віддали перемогу Шольцу на дебатах.

Фінальні дебати відбудуться наступної неділі, за тиждень до парламентських виборів 26 вересня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина вибори
powered by lun.ua

Статті

"Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США

Оксана Маркарова: "Все не так просто, не всі країни в НАТО однаково нас підтримують. Є ті, з ким точаться дискусії".
13 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Вашингтон, Європейська правда

20 років 9/11: як найбільший в історії теракт змінив Америку та світ

Після 9/11 маятник між демократією та безпекою хитнувся в бік другої. Це стало потужним тригером для посилення позицій радикалів.
11 вересня 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним

Вперше за останні роки Кремлю вдалося отримати істотні дивіденди від підтримки Лукашенка. Чи означає це кінець суверенітету Білорусі?
10 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда