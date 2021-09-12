Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выборы в Германии: социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель на 6%

Воскресенье, 12 сентября 2021, 11:02

Социал-демократическая партия Германии увеличивает отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) за две недели до выборов в Бундестаг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опрос издания Bild.

По сравнению с результатами прошлой недели рейтинг СДПГ повысился на один процентный пункт - до 26%. Блок ХДС/ХСС поддерживают 20% избирателей, их рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменился.

На третьем месте идет партия "Зеленых", рейтинг которой снизился на один пункт до 15%. "Зеленые" всего на 2 пункта опережают Свободную демократическую партию, за которую готовы проголосовать 13% избирателей.

Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" составляет 11% (-1%), Левой партии - 6% (-1%).

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября.

Ранее сообщалось, что поддержка консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель упала до рекордно низкого уровня.

Подробнее читайте в статье - Поворот влево: как в Германии сменился лидер предвыборной гонки и какие последствия это будет иметь

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия выборы
powered by lun.ua

Статьи

20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир

После 9/11 маятник между демократией и безопасностью качнулся в сторону другой. Это стало мощным триггером для усиления позиций радикалов (укр.).
11 сентября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным

Впервые за последние годы Кремлю удалось получить существенные дивиденды от поддержки Лукашенко. Означает ли это конец суверенитета Беларуси? (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда