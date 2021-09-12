Выборы в Германии: социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель на 6%

Социал-демократическая партия Германии увеличивает отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) за две недели до выборов в Бундестаг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опрос издания Bild.

По сравнению с результатами прошлой недели рейтинг СДПГ повысился на один процентный пункт - до 26%. Блок ХДС/ХСС поддерживают 20% избирателей, их рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменился.

На третьем месте идет партия "Зеленых", рейтинг которой снизился на один пункт до 15%. "Зеленые" всего на 2 пункта опережают Свободную демократическую партию, за которую готовы проголосовать 13% избирателей.

Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" составляет 11% (-1%), Левой партии - 6% (-1%).

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября.

Ранее сообщалось, что поддержка консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель упала до рекордно низкого уровня.

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