Выборы в Германии: социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель на 6%
Социал-демократическая партия Германии увеличивает отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) за две недели до выборов в Бундестаг.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опрос издания Bild.
По сравнению с результатами прошлой недели рейтинг СДПГ повысился на один процентный пункт - до 26%. Блок ХДС/ХСС поддерживают 20% избирателей, их рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменился.
На третьем месте идет партия "Зеленых", рейтинг которой снизился на один пункт до 15%. "Зеленые" всего на 2 пункта опережают Свободную демократическую партию, за которую готовы проголосовать 13% избирателей.
Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" составляет 11% (-1%), Левой партии - 6% (-1%).
Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября.
Ранее сообщалось, что поддержка консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель упала до рекордно низкого уровня.
Подробнее читайте в статье - Поворот влево: как в Германии сменился лидер предвыборной гонки и какие последствия это будет иметь