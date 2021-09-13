Кандидат у канцлери від партії Меркель розкритикував свого головного суперника

Лідер Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет у теледебатах розкритикував свого головного суперника Олафа Шольца, лідера соціал-демократів, через фінансові скандали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Дебати проходили у неділю, за два тижні до федеральних виборів 26 вересня, які визначать наступного канцлера Німеччини.

"Якби у мене міністр фінансів працював так, як працюєте ви, то у нього були б великі проблеми", - заявив Лашет у другому з трьох раундів дебатів.

Він пригадав Шольцу останні обшуки в Міністерстві фінансів, справу Wirecard та податковий скандал Cum-Ex як приклади, коли той, як вважає Лашет, не впорався зі своїми обов’язками як міністр фінансів.

"З ваших запитань можна бачити, наскільки ви нечесні", - відреагував Шольц. Він заявив, що за час на посаді суттєво посилив спроможності Мінфіну здійснювати нагляд.

Лідер соціал-демократів вказав також, що деякі події у скандалі Cum-Ex почали розгортатися ще за роки до того, як він почав роботу у Мінфіні. Водночас Шольцу вже доводилося давати пояснення у парламенті щодо його стосунків з Крістіаном Олеаріусом, співвласником Warburg Bank у Гамбурзі, що опинився у центрі скандалу.

Опитування, які проводили мовники ARD і ZDF, засвідчили, що для телеглядачів аргументи Шольца були більш переконливими. Після дебатів в опитуванні ZDF 46% глядачів заявили, що віддали б перевагу Шольцу як канцлеру, тоді як Лашету - 28%. У той же час, Лашет відвоював собі певну підтримку, порівняно з початком дебатів - тоді йому віддавали перевагу лише 19% учасників опитування, а Шольцу - 55%.

Рейтинг лідерки "Зелених" Анналени Бербок за підсумками дебатів зріс лиш на 1% (до 20%).

Зазначається, що другі дебати були більш жвавими, ніж перші. Кандадити обговорювали також можливий склад коаліції та кліматичну політику.

Бербок у дебатах неодноразово наголошувала, що Лашет і Шольц обидва є представниками правлячої коаліції та що якщо виборці хочуть змін, то варто голосувати не за них.

Нагадаємо, в останній тиждень соціал-демократи в опитуваннях випередили ХДС і нині лідирують з підтримкою 25%.

Читайте також: Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме