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Вибори в Німеччині: соціал-демократи збільшили відрив від блоку Меркель на 6%

Неділя, 12 вересня 2021, 11:02

Соціал-демократична партія Німеччини збільшує відрив від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) за два тижні до виборів в Бундестаг.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування видання Bild.

У порівнянні з результатами минулого тижня рейтинг СДПН зріс на один процентний пункт - до 26%. Блок ХДС/ХСС підтримують 20% виборців, їх рейтинг в порівнянні з минулим тижнем не змінився.

Навіть у випадку перемоги з таким результатом СДПН необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами про формування коаліції.

На третьому місці йде партія "Зелених", рейтинг якої знизився на один пункт до 15%. "Зелені" всього на 2 пункти випереджають Вільну демократичну партію, за яку готові проголосувати 13% виборців.

Рейтинг правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" становить 11% (-1%), Лівої партії - 6% (-1%).

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

Раніше повідомлялося, що підтримка консервативного блоку канцлерки Німеччини Ангели Меркель впала до рекордно низького рівня.

Детальніше читайте у статті Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме

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Німеччина вибори
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