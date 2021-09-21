Турция не признала российские выборы в оккупированном Крыму

Турция не признает результаты российских выборов в незаконно аннексирована Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте турецкого МИД.

"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 17-19 сентября 2021 года, в том числе и в Крыму, не имеют юридической силы для Турции", - говорится в заявлении.

Ранее о непризнании выборов в Крыму заявили Польша и Великобритания.

Напомним, после выборов в российскую Госдуму ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Глава дипломатии ЕС считает, что выборы в России прошли с серьезными нарушениями, а события по преследованию оппозиции привели к ограниченному выбору граждан.