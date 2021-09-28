Более 70% немцев не одобряют намерения лидера партии Меркель возглавить правительство

Большинство немцев не хотят, чтобы лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет попытался сформировать коалицию и возглавить новое правительство.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствует опрос Civey Institut, проведенный по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

Напомним, на федеральных выборах ХДС-ХСС получили рекордно малое поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам. Но после этого Армин Лашет заявил, что все равно попытается сформировать коалицию вокруг ХДС и возглавить правительство. Некоторые влиятельные политики из верхушки партии убеждают его отказаться от этой идеи, настаивая, что результаты выборов не дают ему соответствующего мандата.

Соцопрос Civey показал, что 71% респондентов считают претензии Лашета на пост канцлера "явно неправильными" или "скорее неправильными", тогда как 22% придерживаются противоположного мнения. Выборка составляет около 5000 человек. Последнюю цифру в значительной степени обеспечили избиратели ХДС, но и среди них поддержка Лашета внушительная: его намерения побороться за пост канцлера поддержали 55% избирателей партии, но 32% считают, что ему не стоит пытаться возглавить правительство.

Еще один опрос, проведенный Insa по заказу Bild, показал, что большинство немцев - 51% - в дальнейшем не видят Лашета лидером ХДС, тогда как хотели бы видеть его лидером 21%, и все остальные не определились с мнением. Лишь 13% респондентов в этом опросе сказали, что хотели бы видеть Армина Лашета на посту канцлера.

Опрос по заказу вещателя ARD продемонстрировал, что 55% немцев одобряют коалицию победителей-SPD с "Зелеными" и Свободной демократической партией.

О возможных последствиях выборов читайте в материале "Какой будет Германия после Меркель" или смотрите в видеоформате на нашем YouTube-канале.

Читайте также: Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года