Понад 70% німців не cхвалюють наміри лідера партії Меркель очолити уряд

Більшість німців не хочуть, щоб лідер Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет спробував сформувати коаліцію та очолити новий уряд.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчить опитування Civey Institut, проведене на замовлення газети Augsburger Allgemeine.

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС-ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам. Але після цього Армін Лашет заявив, що все одно спробує сформувати коаліцію навколо ХДС та очолити уряд. Деякі впливові політики з верхівки партії переконують його відмовитись від цієї ідеї, наполягаючи, що результати виборів не дають йому мандату для цього.

Соцопитування Civey засвідчило, що 71% респондентів вважають претензії Лашета на посаду канцлера "явно неправильними" або "швидше неправильними", тоді як 22% - протилежної думки. Вибірка складає близько 5000 осіб. Останню цифру значною мірою забезпечили виборці ХДС, але й серед них підтримка Лашета непереконлива: його наміри поборотися за посаду канцлера підтримали 55% виборців партії, але 32% вважають, що йому не варто намагатись очолити уряд.

Ще одне опитування, проведене Insa на замовлення Bild, засвідчило, що більшість німців - 51% - надалі не бачать Лашета лідером ХДС, тоді як хотіли би бачити його лідером 21%, всі решта не визначилися з думкою. Лише 13% респондентів у цьому опитуванні сказали, що хотіли би бачити Арміна Лашета на посаді канцлера.

Опитування на замовлення мовника ARD продемонструвало, що 55% німців схвалюють коаліцію переможців - SPD із "Зеленими" та Вільною демократичною партією.

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