Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Понад 70% німців не cхвалюють наміри лідера партії Меркель очолити уряд

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:03

Більшість німців не хочуть, щоб лідер Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет спробував сформувати коаліцію та очолити новий уряд.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчить опитування Civey Institut, проведене на замовлення газети Augsburger Allgemeine. 

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС-ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам. Але після цього Армін Лашет заявив, що все одно спробує сформувати коаліцію навколо ХДС та очолити уряд. Деякі впливові політики з верхівки партії переконують його відмовитись від цієї ідеї, наполягаючи, що результати виборів не дають йому мандату для цього.

Соцопитування Civey засвідчило, що 71% респондентів вважають претензії Лашета на посаду канцлера "явно неправильними" або "швидше неправильними", тоді як 22% - протилежної думки. Вибірка складає близько 5000 осіб. Останню цифру значною мірою забезпечили виборці ХДС, але й серед них підтримка Лашета непереконлива: його наміри поборотися за посаду канцлера підтримали 55% виборців партії, але 32% вважають, що йому не варто намагатись очолити уряд. 

Ще одне опитування, проведене Insa на замовлення Bild, засвідчило, що більшість німців - 51% - надалі не бачать Лашета лідером ХДС, тоді як хотіли би бачити його лідером 21%, всі решта не визначилися з думкою. Лише 13% респондентів у цьому опитуванні сказали, що хотіли би бачити Арміна Лашета на посаді канцлера.

Опитування на замовлення мовника ARD продемонструвало, що 55% німців схвалюють коаліцію переможців - SPD із "Зеленими" та Вільною демократичною партією. 

Про можливі наслідки виборів читайте у матеріалі "Якою буде Німеччина після Меркель" або дивіться у відеоформаті на нашому YouTube-каналі.

Читайте також: Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, у конфлікт із Китаєм втягнулася маленька Литва. Чому Вільнюс зважився на протистояння та які наслідки це матиме?
28 вересня 2021 — Катерина Кістол, для Європейської правди

Війна регуляторів: чому Україна втратила баланс між захистом ринку та споживача

Як знайти баланс між інтересами споживача і захистом нацвиробника? Для ЄС це питання давно вирішене. Але для України це – нерозв'язна проблема.
28 вересня 2021 — Олена Омельченко, Ольга Самойленко, "Ілляшев та Партнери"

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда