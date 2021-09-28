Украина хочет проведения встречи лидеров "Нормандии" до конца каденции Меркель

Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате. Происходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с россиянами, представители Франции; украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции. И мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожа Меркель", - отметил он.

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По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Ангела Меркель "очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе".

Ермак отметил, что на сегодня только двое из четырех лидеров "нормандской четверки" присутствовали при подписании Минских договоренностей.

"Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", - сказал он.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии заявила в понедельник, что начнет процесс договоренностей о трехстороннем альянсе после того, как она победила на выборах в воскресенье.

Меркель будет оставаться на посту канцлера до избрания нового канцлера в Бундестаге. Прогнозируют, что коалиционные переговоры в Германии могут продолжаться до Рождества.

По данным СМИ, немецкие "Зеленые" выдвинут на пост вице-канцлера Роберта Габека, который выступал за оружие для Украины.

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