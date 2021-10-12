В Париже анонсировали встречу глава МИД Нормандского формата в ближайшие недели

Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глава МИД в Нормандском формате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

"Стороны договорились о необходимости работать над полной реализацией своих выводов (во время саммита в 2019 году. - Ред.) и договорились о будущей организации с этой целью в течение ближайших недель министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по активизации переговоров по Донбассу и подготовке саммита в Нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции Меркель.

Меркель будет оставаться на посту до избрания нового канцлера в Бундестаге. Прогнозируют, что коалиционные переговоры в Германии могут продлиться до Рождества.

Напомним, в августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он назвал это местью за Крымскую платформу.

Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Германия заявила, что российские санкции против Кулебы не являются препятствием для проведения встреч в Нормандском формате на уровне министров.

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