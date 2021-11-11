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Премьер Польши обвинил Беларусь в государственном терроризме

Четверг, 11 ноября 2021, 07:59

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Беларусь в государственном терроризме то время, как новые группы мигрантов пытались нарушить общую границу Польши.

Как сообщает DPA, об этом Моравецкий сказал во время пресс-конференции в Варшаве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, пишет "Европейская правда".

По словам польского лидера, уже несколько недель людей с Ближнего Востока доставляют в Минск на самолетах, а затем перевозят к западным границам Беларуси с Польшей и Литвой.

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Он охарактеризовал ситуацию на польско-белорусской границе как политический кризис, а не миграционный кризис с целью дестабилизации ЕС.

"Это также тихая месть Лукашенко за поддержку демократических выборов в Беларуси в августе 2020 года и за поддержку демократических изменений, которые, как мы надеялись, произойдут", - сказал Моравецкий.

Моравецкий ранее предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Читайте больше в статье: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.

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