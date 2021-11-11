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Укр / Рус

Снайперские винтовки и РПГ: в Польше показали белорусских силовиков на границе

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Четверг, 11 ноября 2021, 07:36

Министерство обороны Польши опубликовало видео с границы, на которой на территории Беларуси видны люди в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.

Видео опубликовано в Twitter польского ведомства, сообщает "Европейская правда".

Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в сообщении.

На записи видны люди в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси. Также слышны комментирующие ситуацию голоса, вероятно, принадлежащие польским пограничникам.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Белорусью районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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