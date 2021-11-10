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Укр / Рус

Премьер Польши предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса

Среда, 10 ноября 2021, 07:59

Нелегальные мигранты из Белоруссии могут попытаться попасть в страны Евросоюза не только через Польшу, но и через территорию Украины.

Об этом предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий во время выступления в Сейме, сообщает "Европейская правда".

"Мы осознаем риск того, что если эта граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению этой границы по всей длине", - цитирует Моравецкого канцелярия премьера.

Ранее Моравецкий заявил, что у самопровозглашенного президента Беларуси "есть руководитель в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

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