Прем'єр Польщі звинуватив Білорусь у державному тероризмі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Білорусь у державному тероризмі у той час, як нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон Польщі.

Як повідомляє DPA, про це Моравецький сказав під час пресконференції у Варшаві із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, пише "Європейська правда".

За словами польського лідера, вже кілька тижнів людей із Близького Сходу доставляють до Мінська літаками, а потім перевозять до західних кордонів Білорусі з Польщею та Литвою.

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Він охарактеризував ситуацію на польсько-білоруському кордоні як політичну кризу, а не міграційну кризу з метою дестабілізації ЄС.

"Це також тиха помста Лукашенка за підтримку демократичних виборів у Білорусі у серпні 2020 року та за підтримку демократичних змін, які, як ми сподівалися, відбудуться", - сказав Моравецький.

Раніше Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

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