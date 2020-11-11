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Марш независимости в Варшаве: столкновения с полицией и заблокированные дороги

Среда, 11 ноября 2020, 18:03

В Варшаве произошли столкновения участников традиционного ежегодного Марша независимости с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Марш независимости ежегодной организуют 11 ноября представители националистических и ультраправых организаций по случаю отмечаемого в этот день Дня независимости Польши.

 

В этом году из-за коронавирусных ограничений, в том числе запрета на массовые собрания, предполагалось, что участники будут передвигаться на авто, но к ним также присоединилась большая группа людей с флагами Польши, файерами и петардами, которые пешком идут от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.

Во время марша, недалеко от Понятовского моста, участники запустили несколько петард в окно квартиры, где висел радужный флаг. В квартире возник пожар.

Позже возле Национального музея группа людей пыталась прорваться через установленные полицией барьеры, правоохранители ответили перцовым газом.

 

Представитель мэрии Варшавы Каролина Галецкая подтвердила, что были столкновения с полицией и опасные ситуации. Она подчеркнула, что в этой ситуации правоохранительные органы и полиция имеют право действовать, и их роль - наведение порядка.

"Город абсолютно прав, что это незаконное собрание", - отметила она.

 

В МВД позже заявили, что в стычках пострадали несколько полицейских.

В последние годы во время Марша независимости в Варшаве регулярно случаются стычки участников с полицией.

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