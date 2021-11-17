Ночь на КПП с Польшей прошла спокойно, часть мигрантов переночевали в помещении

Ночь на КПП Брузги-Кузьница, где с белорусской стороны остаются тысячи мигрантов, прошла спокойно; часть людей на ночь поселили в помещении с белорусской стороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

"После сегодняшней атаки на польские службы на КПП Брузги, иностранцы переместились в район своего предыдущего лагеря. Сейчас там около 2 тысяч человек", - сообщили польские пограничники поздно вечером.

Cudzoziemcy po dzisiejszym ataku na polskie służby w ok. przejścia granicznego Bruzgi🇧🇾, przeszli w rejon dawnego koczowiska. W tej chwili przebywa tam ok. 2 tys. cudzoziemców.#zgranicy pic.twitter.com/YOY8eyan7J — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Ночью температура воздуха опустилась почти до нуля.

Часть мигрантов поселили в помещении склада в Брузгах. Белорусское государственное информагентство "Белта" пишет, что там разместили около тысячи человек, им привезли теплые вещи, матрасы и одеяла, развернули полевую кухню, биотуалеты и палатку для обогрева.

Представитель польской полиции Ярослав Шимчик рассказал, что правоохранители собирают и документируют, что в течении дня бросали в польских пограничников и военных на границе. Он также предположил, что часть "мигрантов Лукашенко", участвовавших в столкновениях, на самом деле были замаскированными представителями белорусских служб.

"Если посмотреть на людей, которые бросались этими камнями, и как они действовали, то, на мой взгляд, они достаточно хорошо подготовлены и имеют такой опыт. По моему мнению, наиболее агрессивные люди на самом деле были представителями белорусских служб", - сказал он, добавив , что многие были в масках или балаклавах, поэтому идентифицировать их трудно.

Напомним, утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в столкновения. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В Польше вечером сообщалось, что в столкновениях с польской стороны пострадали 9 служащих.

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