Во время столкновений с мигрантами пострадали 7 польских полицейских, пограничница и солдат

Во время столкновений с мигрантами на польско-белорусской границе пострадали 7 полицейских, пограничница и военный.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет PAP.

"Во время сегодняшних нападений пострадали 7 полицейских. Это число включает полицейского, которого ударили камнем по голове и доставили в больницу; полицейскую, которую с травмой головы доставили в больницу, и 5 полицейских с ранениями рук и ног. Повреждения нанесли брошенные в нас предметы" - сообщили в польской полиции.

Пограничная служба также сообщила о ранении своей сотрудницы – в нее попали камнем.

По данным минобороны Польши, один из солдат получил ранение лица после того, как у него бросили камнем.

Ранее сообщалось о применении водометов и слезоточивого газа против тех, кто пытался ломать барьер на границе и бросал камни.

Напомним, 15 ноября мигранты перебрались к пограничному переходу в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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