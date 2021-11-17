Ніч на КПП з Польщею минула спокійно, частина мігрантів переночували в приміщенні

Ніч на КПП Брузги-Кузьниця, де з білоруського боку залишаються тисячі мігрантів, минула спокійно; частину людей на ніч поселили у приміщення з білоруського боку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

"Після сьогоднішньої атаки на польські служби на КПП Брузги, іноземці перемістилися у район свого попереднього табору. Наразі там близько 2 тисяч осіб", - повідомили польські прикордонники пізно увечері.

Cudzoziemcy po dzisiejszym ataku na polskie służby w ok. przejścia granicznego Bruzgi🇧🇾, przeszli w rejon dawnego koczowiska. W tej chwili przebywa tam ok. 2 tys. cudzoziemców.#zgranicy pic.twitter.com/YOY8eyan7J — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Вночі температура повітря опустилася майже до нуля.

Частину мігрантів поселили в приміщенні складу у Брузгах. Білоруське державне інформагентство "Белта" пише, що там розмістили близько тисячі осіб, їм привезли теплі речі, матраси і ковдри, розгорнули польову кухню, біотуалети і палатку для обігріву.

Представник польської поліції Ярослав Шимчик розповів, що правоохоронці збирають і документують, чим протягом дня кидалися у польських прикордонників і військових на кордоні. Він також припустив, що частина "мігрантів Лукашенка", які брали участь у сутичках, насправді були замаскованими представниками білоруських служб.

"Якщо подивитися на людей, які кидались цим камінням, і як вони діяли, то, на мою думку, вони достатньо добре підготовлені і мають такий досвід. На мою думку, найбільш агресивні люди насправді були представниками білоруських служб", - сказав він, додавши, що багато з них були у масках або балаклавах, тому ідентифікувати їх важко.

Нагадаємо, вранці 15 листопада велика група мігрантів, яка доти залишалась в таборі у лісі, перебралась на дорогу до пункту пропуску Брузги-Кузьниця. Наступного дня спроби перетину кордону переросли у сутички. З боку мігрантів кидалися камінням і гілками, польські силовики відповідали сльозогінним газом і водометами.

У Польщі ввечері повідомляли, що у сутичках з польського боку постраждали 9 службовців.

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