В Эстонии приняли закон о запрете оборудования 5G от китайской Huawei
Парламент Эстонии в финальном третьем чтении поддержал законопроект "об электронных коммуникациях", среди положений которого – запрет использования в стране оборудования 5G от китайской компании Huawei.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
За проект проголосовали 73 депутата из 101, двое – против, один – воздержался.
В проекте прописаны рыночные правила для технологии 5G в стране. Он переносит в национальное законодательство положения евродирективы о коммуникациях и прописывает требования к оборудованию, программному обеспечению в сетях коммуникаций и соблюдению прав потребителей.
Осенью 2020 года оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G запретила Швеция.
В сентябре 2021 года Минобороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки китайских мобильных телефонов Xiaomi и избавиться от купленных ранее.
В Xiaomi отрицают, что ее устройства цензурируют коммуникацию пользователей.