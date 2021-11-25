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В Эстонии приняли закон о запрете оборудования 5G от китайской Huawei

Четверг, 25 ноября 2021, 12:40

Парламент Эстонии в финальном третьем чтении поддержал законопроект "об электронных коммуникациях", среди положений которого – запрет использования в стране оборудования 5G от китайской компании Huawei.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

За проект проголосовали 73 депутата из 101, двое – против, один – воздержался.

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В проекте прописаны рыночные правила для технологии 5G в стране. Он переносит в национальное законодательство положения евродирективы о коммуникациях и прописывает требования к оборудованию, программному обеспечению в сетях коммуникаций и соблюдению прав потребителей.

Осенью 2020 года оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G запретила Швеция

В сентябре 2021 года Минобороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки китайских мобильных телефонов Xiaomi и избавиться от купленных ранее.

В Xiaomi отрицают, что ее устройства цензурируют коммуникацию пользователей.

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Эстония
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