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В Естонії прийняли закон про заборону обладнання 5G від китайської Huawei

Четвер, 25 листопада 2021, 12:40

Парламент Естонії у фінальному третьому читанні підтримав законопроєкт "про електронні комунікації", серед положень якого - заборона використання в країні обладнання 5G від китайської компанії Huawei.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За проєкт проголосували 73 депутати зі 101, двоє - проти, один - утримався.

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У проєкті прописані ринкові правила для технології 5G в країні. Він переносить у національне законодавство положення євродирективи про комунікації та прописує вимоги до обладнання, програмного забезпечення у мережах комунікацій і дотримання прав споживачів. 

Восени 2020 року обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G заборонила Швеція

У вересні 2021 року Міноборони Литви рекомендувало споживачам уникати купівлі китайських мобільних телефонів Xiaomi та позбутися тих, що були куплені раніше.

У Xiaomi заперечили, що її пристрої цензурують комунікацію користувачів.

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Естонія
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