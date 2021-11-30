В ЕС подтвердили 42 случая штамма "Омикрон"

По состоянию на 30 ноября в 10 странах ЕС подтверждено 42 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом во вторник объявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) Андреа Аммон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам Аммон, подтвержденные случаи были легкими или бессимптомными, но в младших возрастных группах.

Пока неизвестно, придется ли производителям вакцин против COVID-19 корректировать свои препараты в связи с появлением варианта "Омикрон".

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подготовилось к такой ситуации, заявила глава агентства Эмер Кук.

EMA заявляет, что может одобрить вакцины от COVID-19, разработанные для нового варианта в течение трех-четырех месяцев.

Штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.