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Штамм "Омикрон" был в Нидерландах на неделю раньше, чем о нем впервые сообщила ЮАР

Вторник, 30 ноября 2021, 15:09

Новый вариант коронавируса "Омикрон" появился в Нидерландах раньше, чем предполагалось ранее.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Он был обнаружен в двух тестовых образцах, взятых в стране в период с 19 по 23 ноября, то есть до того, как об этом варианте впервые сообщила Южная Африка.

Неясно, посещали ли те, кто сдавал тесты, южную часть Африки. Ранее считалось, что два рейса, прибывших из Южной Африки в воскресенье, доставили первые случаи этого варианта в Нидерланды.

У 14 человек, летевших в столицу Амстердама, тест на "Омикрон "дал положительный результат, а в целом коронавирус был обнаружен у 61 пассажира.

"В ходе специального ПЦР-теста образцы показали отклонение от нормы в спайковом белке. Это вызвало опасения, что мы имеем дело с вариантом "Омикрон". Представители здравоохранения уведомят вовлеченных людей и начнут отслеживание источников и контактов", - говорится в сообщении Национального института общественного здравоохранения (RIVM).

RIVM также сообщил, что в воскресенье среди пассажиров двух рейсов был обнаружен ряд различных штаммов "Омикрона".

"Это означает, что люди, скорее всего, были инфицированы независимо друг от друга, из разных источников и в разных местах", - отметили в ведомстве.

Южная Африка предупредила мир о новом варианте 24 ноября после того, как обнаружила свой первый случай. С тех пор другие страны внимательно следят за ним, и благодаря тестам на определение последовательности генов во всем мире было выявлено больше случаев.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в 10 странах ЕС подтверждено 42 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

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Нидерланды Коронавирус
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