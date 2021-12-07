В Кремле рассказали свою версию разговора Путина и Байдена

Путин в разговоре с Байденом повторил свои претензии по поводу расширения НАТО и требование не принимать Украину или других соседей РФ в Альянс, а также обвинял Украину якобы в попытках "демонтажа" Минских договоренностей и договоренностей в рамках Нормандского формата.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Кремлем по итогам видеовстречи лидеров, пишет "Европейская правда".

В нем отмечают, что тема Украины была центральной в разговоре. Путин "проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в Нормандском формате", и жаловался на "провокационные действия Киева против Донбасса".

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В ответ Байдену на обеспокоенность маневрами войск у границ Украины и предупреждение о последствиях в случае агрессии Путин заявил, что "не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал" возле границ России.

Президент РФ повторил свое заявление, уже прозвучавшее на прошлой неделе, что Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружения".

Отмечается, что президенты договорились поручить своим представителям "начать предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

Лидеры затронули также проблему взаимных дипломатических миссий. Путин заявил, что сокращение миссий является результатом действий американской стороны, на которые России пришлось зеркально реагировать. "С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - отмечает Кремль.

Вспоминают также, что лидеры выразили готовность продолжать взаимодействие по борьбе с киберпреступностью, обсуждали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана.

В Кремле подытоживают, что разговор "в целом носил откровенный и деловой характер" и страны продолжат диалог.

Напомним, разговор по защищенной видеосвязи начался около 17:00 по Киеву и длился два часа. Белый дом в своем коммюнике рассказал, что Байден предупредил Путина о "серьезных экономических и других мерах", если он пойдет на военную эскалацию.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявляли, что разговор президентов будет рабочим и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.

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